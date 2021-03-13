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.. "كريم" يتحدى إعاقته بالشعر ويحلم بمقابلة الرئيس

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بالفيديو.. "كريم" يتحدى إعاقته بالشعر ويحلم بمقابلة الرئيس .. "كريم" يتحدى إعاقته بالشعر ويحلم بمقابلة الرئيس

مصراوي Masrawy

10:45 ص السبت 13 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

أشعر بالرضا بما قسمه الله لي، وأدعوه أن يمن علي بالشفاء، هكذا بدأ الشاب كريم محمد وهبي، ابن محافظة الأقصر، صاحب الـ25 عامًا، من متحدي الإعاقة، حديثه لـ"مصراوي".

وقال كريم: "بحب الشعر من طفولتي وهو الشيء الوحيد اللي كان بيهون عليا أصعب اللحظات"، وأضاف أنه يهوى تأليف الشعر، ونال شعره إعجاب الكثيرين وساعده ذلك في مواجهة إعاقته بثبات.

وأشار كريم إلى أن مثله الأعلى من الشعراء الذي دوام على الاستماع إليهم وقراءة أشعارهم عبدالرحمن الأبنودي، وأمل دنقل، وهشام الجخ، الذي أصبح مثله الأعلى.

كريم أيضًا يحب التمثيل وصاحب موهبة كوميدية وظل فكاهي، وله قناة على موقع يوتيوب ينشر عليه إنتاجه من الشعر والتمثيل.

ويحتاج الشاب لعملية جراحية دقيقة وعاجلة في كتفه الأيمن، وتقدمت أسرته بطلب لإجرائها على نفقة الدولة، وجرى وضعه على قوائم الانتظار، ومن المفترض أن يحل دوره في فترة لن تقل عن 6 أشهر، وناشد الشاب مسئولي وزارة الصحة قائلًا: "نفسي أعمل العملية بسرعة عشان أقدر اشتغل واصرف على اخواتي علشان أنا أبويا متوفي".

يضيف كريم: "لي أمنية وحيدة بعد العملية وهي مقابلة الرئيس عبدالفتاح ".

لينك الفيديو:

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مصراوي Masrawy

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