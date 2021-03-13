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مصراوي Masrawy

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، استقر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم، ليتراوح اليوم السبت بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيهًا، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و120 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.