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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"

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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات" انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"

مصراوي Masrawy

10:27 ص السبت 13 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة قرآنية للشيخ محمود الخشت، مقرئ مسجد السيدة نفيسة. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر حوار الأديان والثقافات يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر يناقش الحوار والتفاوض بين الدول.

وأضاف جمعة أن مؤتمر الغد هو المؤتمر الثقافي الديني الوحيد الذي يعقد مباشرة في ظل هذه الظروف، وفي الوقت الذي نجحت فيه في تنظيم بطولة لكرة اليد.

وأشار إلى أن المؤتمر مهم للعالم كله، والناس في حاجة إلى التلاقي، مشيرا إلى أن المؤتمر يرفع شعار "حوار لا صدام" فالحوار علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة.

ونوه وزير الأوقاف إلى أن الترسيخ للحوار يعد أناسا قادرين على الحوار والتفاوض الدولي، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.​

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