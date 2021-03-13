سيارات مياه شرب لأهالي قرية الفتح جنوب بورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

نشر حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، السيارات المحملة بمياه الشرب بالمجان لأهالي قرية الفتح جنوب بورسعيد، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب خلال الساعات الماضية.

وأشار أحمد زغلف، رئيس الحي الجنوب، إلى أن الأجهزة التنفيذية بديوان عام الحي نقلت مياه الشرب بالمجان من خلال 5 سيارات - تنكات - إلى قرية الفتح، وجرى توزيع المياه على أهالي القرية بالمجان.

وأكد أن تلك الخطوة تأتي تيسيرًا على مواطنين الجنوب الذين يواجهون صعوبة بسبب نقص مياه الشرب.