★ ★ ★ ★ ★

ضمن ظهوره المحدود أمام العامة بعد مغادرته البيت الأبيض

بشكل مفاجئ وغير مخطط له ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حفل لجمع التبرعات لإنقاذ الكلاب، أقيم داخل مقر إقامته بمنتجع مارا لاغو في ولاية فلوريدا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن ترامب فاجأ الحاضرين في الحفل وصعد إلى المنصة؛ حيث ألقى خطابًا مرتجلًا.

ولم يكن ترامب يرتدي زيًّا رسميًّا، بل مجرد قميص أبيض قصير وبنطال أسود، وقبعته الحمراء الشهيرة.

وقال ترامب مخاطبًا الحاضرين، وفق سكاي نيوز عربية: "لم أستعد إلى هذا الأمر تحديدًا (إلقاء الخطاب)، لكني كنت أمشي على مقربة، وسمعت الناس يصرخون".

وقوبل حديث ترامب بالتصفيق من طرف الحاضرين في الحفل، وكان أحدهم يهتف: "أحبك".

وأضاف ترامب أنه أراد إلقاء الكلمة لأنه شعر أن حملة التبرعات مهمة وعظيمة.

وتابع: "أنا معكم 100 بالمئة، لقد عقدنا العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي بشأن إنقاذ الكلاب ومساعدتها".

وكان الحفل من تنظيم لوري سيمونز، مؤسسة جمعية لإنقاذ الكلاب، وكانت تسعى من ورائه إلى جمع نصف مليون دولار لجلب نحو 500 كلب من الصين إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحفل نظم بالتعاون مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس السابق، إريك ترامب.

وظهر ترامب أمام العامة في مناسبات محدودة منذ خروجه من البيت الأبيض، وسط إشارات متزايدة عن نيته الترشح لانتخابات عام 2024.