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لا تتعلق بـ"كورونا".. الصحة العالمية تعلن "مفاجأة مدوية"

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لا تتعلق بـ"كورونا".. الصحة العالمية تعلن "مفاجأة مدوية" لا تتعلق بـ"كورونا".. الصحة العالمية تعلن "مفاجأة مدوية"
علماء نشروا نتائج لأبحاث على موقع علم الفيروسات "الجمعة"

لا تتعلق بـ

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية: إن التحليل الجيني لتفشي فيروس إيبولا المستمر في غينيا يشير إلى أنه ربما يكون سببه أحد الناجين من وباء غرب إفريقيا المدمر الذي انتهى قبل 5 سنوات.

ووصف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان خلال مؤتمر صحفي في جنيف، نتائج التسلسل الجيني للفيروس في غينيا بأنها "رائعة للغاية".

ونشر علماء في إفريقيا وألمانيا نتائجهم على موقع علم الفيروسات، الجمعة، وخلصوا إلى أن فيروس إيبولا الحالي الذي يصيب الأشخاص في غينيا يشبه إلى حد بعيد الفيروس الذي تسبب في تفشي المرض على نطاق واسع في غرب إفريقيا والذي بدأ في عام 2014.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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