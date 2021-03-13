أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بلقاح كورونا

Print
بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بلقاح كورونا بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

10:04 ص السبت 13 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

حصلت الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى أبورديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، والمخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بكورونا، على اللقاح المضاد لفيروس، وسط إجراءات احترازية.

وقال الدكتور أحمد داكر، مدير مستشفى أبورديس المركزي، إن الطعوم آمنة وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ 86%، وتعمل على رفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

وأضاف أن التطعيم يستهدف الأطقم الطبية، وهو اختياري، ويحصل الأشخاص الراغبين في التطعيم على اللقاح عقب التوقيع على الموافقة، والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية