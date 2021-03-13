بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس المركزي بلقاح كورونا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

حصلت الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى أبورديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، والمخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بكورونا، على اللقاح المضاد لفيروس، وسط إجراءات احترازية.

وقال الدكتور أحمد داكر، مدير مستشفى أبورديس المركزي، إن الطعوم آمنة وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ 86%، وتعمل على رفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

وأضاف أن التطعيم يستهدف الأطقم الطبية، وهو اختياري، ويحصل الأشخاص الراغبين في التطعيم على اللقاح عقب التوقيع على الموافقة، والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.