بالصور.. كيف أنقذت الحماية المدنية 5 أطفال من الغرق بالوادي الجديد؟

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، في إنقاذ 5 أطفال من الغرق، وذلك بعدما قفز ضابط ومجند إلى المياه، وتمكنا من انتشال الأطفال، بينما لقي 3 حتفهم غرقًا.

البداية بورود بلاغ، في الساعة 4 عصر الخميس، لشرطة النجدة من أهالي منطقة بئر 2 الخارجة بمنطقة تقسيم أرض المعلمين، بمحاصرة المياه لأطفال في مصرف زراعي بالمنطقة.

تحرك رجال الأمن لموقع البلاغ وبفحصه تبين غرق مركب صغير " فلوكة" بسبب زيادة الوزن واختلال توزان ركابها وهم 8 أطفال انتهوا من تناول وجبة غذاء وقرروا التنزه في مياه الصرف الزراعي مستخدمين مركب صغير.

وصل رجال الحماية المدنية بقيادة العميد حسام القرنشاوي، مدير الإدارة، لموقع البلاغ وسط تجمع عدد من الأهالي في محيط المصرف ،ولم يستطع أحد منهم النزول لإنقاذ الأطفال، والذين تعلق 3 منهم بجسم المركب المقلوب، بينما استطاع اثنين السباحة إلى جزء من البركة والتشبث بسيقان نبات "البوص" المنتشر في مياه المصرف، بينما توفي 3 آخرون.

وبينما يضع رجال الحماية المدنية خطة إنقاذ، قفز الملازم أول كريم النحاس، ضابط الحماية المدنية، ومعه المجند أبانوب وهيب، في البركة ونجحوا باستخدام حبال ومعاونة زملائهم من إنقاذ 3 أطفال كانوا متشبثين بجسم المركب.

عاد الضابط مرة أخرى صحبة المجند، ونجحوا في استخراج جثة طفل، بينما هم في انتظار رجال الإنقاذ النهري القادمين من محافظة أسيوط لمساعدتهم بسبب عدم وجود المعدات المخصصة لذلك في الوادي الجديد، وجرى انتشال باقي الجثث.

وشيع أهالي واحة الخارجة، أمس الجمعة، جثامين الأطفال الثلاثة ضحية الغرق وهم سليمان عمرو الشاذلي، 14 عامًا، محمد مصطفى سعيد 15 عامًا، يوسف ناصر معوض 15 عامًا، وسط بكاء وعويل أسر الضحايا.