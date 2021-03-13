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في أول أيام الدراسة.. إحالة إدارة مدرسة للتحقيق بالوادي الجديد

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في أول أيام الدراسة.. إحالة إدارة مدرسة للتحقيق بالوادي الجديد في أول أيام الدراسة.. إحالة إدارة مدرسة للتحقيق بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:00 ص السبت 13 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إحالة مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي للتحقيق العاجل لعدم الانضباط الإداري، وعدم انضباط العملية التعليمية والإهمال والتقصير في العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، لمتابعة سير منظومة العمل مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستجري مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وكان قد انطلق الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وسط حالة من الهدوء التام، وإجراءات احترازية مشددة ضد المستجد.

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