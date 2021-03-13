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انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الوادي الجديد

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انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الوادي الجديد انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:51 ص السبت 13 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

انطلق الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وسط حالة من الهدوء التام، وإجراءات احترازية مشددة ضد المستجد.

وحرص المعلمون على قياس درجة حرارة التلاميذ قبل دخول المدارس، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت وفقًا للخطة الدراسية التي جرى وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار النيلي، إلى انتهاء أعمال التطهير والتعقيم المستمر والشامل لجميع مدارس المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي.

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