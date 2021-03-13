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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:50 ص السبت 13 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه وأصيب شخصين آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.


تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "توكتوك" قيادة "غريب. ر" 15 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة قيادة "حاتم. ر" 57 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز.
نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك، وإصابة مرافقيه كل من "فارس. ض" 18 عامًا عامل، والطفل "محمد. م" 3 أعوام ويقيمان البلينا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى جرجا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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