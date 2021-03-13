انطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط اجراءات احترازية مشددة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

انطلق الفصل الدراسي الثاني في مدارس بني سويف، اليوم السبت، وسط حالة من الهدوء التام، وإجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحرص المعلمون على قياس درجة حرارة التلاميذ قبل دخول المدارس، و التأكيد على ارتداء الكمامات، وإحضار كافة متعلقاتهم الشخصية، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن عدد المدارس التي انتظمت اليوم 642 مدرسة بواقع 99 مدرسة بإدارة الواسطى، و59 بناصر، و32 بإدارة بني سويف، و152 باهناسيا، و169 في إدارة ببا، و89 بالفشن، و42 مدرسة بسمسطا، فيما تتنتظم الدراسة بعد غد الأحد في جميع مدراس المحافظة.