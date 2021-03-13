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تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق العبور بالشرقية

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تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق العبور بالشرقية تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق العبور بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:12 ص السبت 13 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:​

شيع المئات من أهالي محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثامين 7 من ضحايا الحريق الذي نشب الخميس الماضي بمصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وشيع أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية، جنازات كلًا من: أحمد طه عبدالحميد سلوع، ومحمود طه عبدالحميد سلوع، ومعاذ هاني عبدالحميد سلوع، وإيهاب محمد صابر زعيه، فيما شيع أهالي قرية "شلشلمون" بمنيا القمح جنازات: محمد بيومي فتحي سحيم، وأشرقت غريب منصور، وهدير حسانين بعتر.

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