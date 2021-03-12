أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

للقصيرات.. 5 حيل عند ارتداء الملابس تُظهرك أطول

Print
للقصيرات.. 5 حيل عند ارتداء الملابس تُظهرك أطول للقصيرات.. 5 حيل عند ارتداء الملابس تُظهرك أطول

مصراوي Masrawy

11:00 م الجمعة 12 مارس 2021

كتبت نور جمال

تسعى كل امرأة للظهور بأفضل إطلالة وشكل مناسب، لكن اختيار الملابس فن يحتار فيه الكثير من الفتيات، خصوصا الفتيات ذوات القامة القصيرة، ويصعب على الجميع إجادته إلا القليل.

لكن هل تعلمين أن اختيارك لشكل وألوان الملابس المناسبة سيظهرك أطول مما أنتِ عليه؟.. إذ كنتِ من ذوات القامة القصيرة فاتبعي هذه الطرق التي تجعلك أطول مما أنتِ عليه.

1- اختيار الأحذية والإكسسوارات:

أسهل طريقة لجعل شكلك أطول، هو الكعب العالي ولون حذائك أيضا، عليه عامل كبير في ذلك، فإذا كان بنفس لون بشرتك سيجعل شكل ساقيك أطول مما تبدو، بينما الأحذية السوداء خاصة تلك التي يكون بها أربطة عالية تجعل شكلك أقصر.

وبالنسبة للإكسسوارات لا يجب أن تكون عريضة، لأنها بذلك تغطي شكل رقبتك بالكامل، وستعطي إحساسا لمن يراكِ أنك قصيرة.

2- الملابس المخططة بالعرض:

تلك الأشكال من الملابس تجعلك أقصر وأنتِ لا تعلمين، لأن الخطوط العريضة تجعل جسمك أعرض وأتخن مما يبدو، ولا تظهر تفاصيل الجسم، فبذلك يكون الجسم كله شكل واحد لا يظهر منه شيئا.

إذا أردتِ ارتداء ملابس مخططة، فيجب أن تكون الخطوط طولية، لأنها ستعطي مساحة وطول لجسمك.

3- اختيار الجينز والحقائب حسب طولك:

إذا كنتِ قصيرة فتجنبي الجينز القصير والواسع، ويجب أن يكون طويل الخصر (هاي وسط) ليساعدك على ضبط طولك، وأن تكون شنطتك صغيرة الحجم، فإذا كانت كبيرة ستجعل شكلك أصغر وأقصر.

4- البناطيل الواسعة والطويلة:

تعتبر البناطيل الطويلة والتي تكون غير منقوشة وتغطي الحذاء، أفضل حل لجعل شكلك أطول مما تتوقعي، فهي تكون مناسبة عندما تنسيقها مع بلوزة قصيرة وحزام رفيع.

5- طول الفستان:

يجب أن يكون الفستان إما طويلا لآخر القدم، أو فوق ركبتيك، إذا كان غير ذلك سوف يجعلك أقصر مما تتوقعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية