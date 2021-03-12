مقتل ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قُتلت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة الجرفية التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بمقتل ربة منزل بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة الجرفية في قنا.

وجرى نقل "رشا.ع.م" 37 عامًا، لمشرحة مستشفى قنا العام، كما انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة برئاسة العميد يوسف عبدالمقصود، مأمور المركز، إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.