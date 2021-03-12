أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مقتل ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

Print
مقتل ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا مقتل ربة منزل في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

مصراوي Masrawy

09:15 م الجمعة 12 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قُتلت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة الجرفية التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بمقتل ربة منزل بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة الجرفية في قنا.

وجرى نقل "رشا.ع.م" 37 عامًا، لمشرحة مستشفى قنا العام، كما انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة برئاسة العميد يوسف عبدالمقصود، مأمور المركز، إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية