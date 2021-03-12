اشتعال النيران بمصنع للقمامة في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، على حريق محدود اندلع بمصنع لتدوير القمامة بقرية تونا الجبل بالظهير الصحراوي الغربي في ملوي جنوب محافظة المنيا، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مصنع لتدوير القمامة يقع في الظهير الصحراوي غرب مركز ملوي.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وتبين بالفحص أنه اندلع بالقمامة داخل المصنع، دون تحديد سبب اشتعاله وجرت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم والنيابة العامة للتحقيق.