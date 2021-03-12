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بالصور.. انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة الحدودية بأسوان

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بالصور.. انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة الحدودية بأسوان بالصور.. انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة الحدودية بأسوان

مصراوي Masrawy

08:41 م الجمعة 12 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" والمقام في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس الحالي "ضمن مشروع أهل ".

وقالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان أنه جرى افتتاح معرض للمنتجات الحرفية.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة لمحافظ أسوان، أعقبها كلمة لرئيس هيئة قصور الثقافة، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "أسوان ٢٠٢١ بين الإنجازات والتحديات"

وأضافت أنه جرى تقديم عرض مسرحي بعنوان "فستان أحمر" إخراج شريف القزاز، يناقش العرض قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الختان والتحرش والزواج المبكر والعنف الأسري، كما يهدف العرض إلي تمكين ودعم وتعزيز دور المرأة.

وفى ختام حفل الافتتاح قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، عرضًا متميزًا، تضمن عدد من التابلوهات المستوحاة من البيئة الإسلامية والنوبية.

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