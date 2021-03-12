أخبار عاجلة

حدث ليلاً| حبس متهم بارتكاب فعل فاضح أمام "فتاة المترو" والسقوط السابع للزمالك في أفريقيا -
ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر بصحة قنا يكشف تفاصيل حريق استراحة مستشفى عزل مصابي كورونا

Print
مصدر بصحة قنا يكشف تفاصيل حريق استراحة مستشفى عزل مصابي كورونا مصدر بصحة قنا يكشف تفاصيل حريق استراحة مستشفى عزل مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

08:06 م الجمعة 12 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد مصدر بمديرية الصحة بقنا عدم سقوط مصابين في حريق مستشفى قفط التعليمي المخصص لعلاج وعزل مصابي جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر أن الحريق اقتصر على الطابق الخامس المخصص لاستراحة التمريض والأطباء، جراء ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات الاستراحة بالكامل.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بنشوب حريق في غرفة استراحة للعاملين في الدور الخامس في مستشفى قفط التعليمي الخاصة بعزل حالات كورونا، دون وقوع إصابات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية