مصدر بصحة قنا يكشف تفاصيل حريق استراحة مستشفى عزل مصابي كورونا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد مصدر بمديرية الصحة بقنا عدم سقوط مصابين في حريق مستشفى قفط التعليمي المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر أن الحريق اقتصر على الطابق الخامس المخصص لاستراحة التمريض والأطباء، جراء ماس كهربائي، والتهمت النيران محتويات الاستراحة بالكامل.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بنشوب حريق في غرفة استراحة للعاملين في الدور الخامس في مستشفى قفط التعليمي الخاصة بعزل حالات كورونا، دون وقوع إصابات.