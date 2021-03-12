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وزيرة التضامن تزور مصابي حريق مصنع العبور وتقرر زيادة التعويضات

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وزيرة التضامن تزور مصابي حريق مصنع العبور وتقرر زيادة التعويضات وزيرة التضامن تزور مصابي حريق مصنع العبور وتقرر زيادة التعويضات

مصراوي Masrawy

06:40 م الجمعة 12 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية لمصابي مصنع حريق العبور في مستشفي السلام التخصصي، واطمأنت على حالتهم.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي بأسر المصابين، للاطمئنان على حالتهم، واستمعت لمطالبهم، وقررت رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، إلى 30 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا ، والدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.
وزيرة التضامن تزور مصابي حريق مصنع العبور

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