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"لا يجيد السباحة".. غرق عامل في حمام سباحة نادٍ خاص ببنها

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"لا يجيد السباحة".. غرق عامل في حمام سباحة نادٍ خاص ببنها "لا يجيد السباحة".. غرق عامل في حمام سباحة نادٍ خاص ببنها

مصراوي Masrawy

05:41 م الجمعة 12 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل 22 عامًا مصرعه غرقًا في حمام سباحة نادي خاص، بعد نزوله للاستحمام عقب انتهاء عمله، ولعدم إجادته السباحة غرق داخل الحمام.

جرى التحفظ على الجثة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بغرق أحد الأشخاص بمسبح داخل نادي خاص بطريق كفر سعد.

بالفحص تبين أنه عقب نزول "ع.م.ع" 22 عامًا، عامل نظافة بالنادي للاستحمام عقب انتهاء عمله و لعدم إجادته للسباحة توفي غرقًا.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد به إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

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