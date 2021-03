من المالديف.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش في "الهاني مون"

★ ★ ★ ★ ★

كتبت نور جمال

احتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها على محمود أبوالغيط، يوم 5 مارس في أحد فنادق القاهرة.

وطلت دينا داش بفستان ملكي باللون الأبيض من تصميم مرام بورهان، بقصة الكب، بدون أكمام، مزينا بالتطريزات من أعلى الفستان وأسفله، وطرحة زفاف طويلة، وميكاب دينا راغب.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز إطلالات دينا داش في شهر العسل مع زوجها من داخل فندق "فيرمونت" في جزيرة المالديف، التي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

- طلت في أول أيامها على مركب بمنتصف البحر، وحولها الكثير من الدلافين، مرتدية فستان كاب قصير باللون اﻷحمر ومنقوش بالورود بدون مكياج، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

كما نشرت صورة أخرى وهى محتضنة زوجها وكانت مرتدية مايوه باللون اﻷسود وعليه كاش مايوه باللون اﻷبيض وشعرها منسدلاً على كتفيها وكتبت معلقة على الصورة "for the rest of my life”

ونشرت فيديو وهى تستمتع بالجو الجميل وأطلت بفستان كات قصير باللون اﻷسود وتتميز قصته بسبعة كبيرة من الصدر والخلف واختارت أن تكون بدون مكياج وكان شعرها منسدلاً على كتفيها.

وفي صورة أخرى وهي تحتضن زوجها ارتدت شورت جينز وشميز كات بأزرار، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها وكتبت معلقة على الصورة إنها كانت تحلم بتلك الصورة منذ الطفولة.

وأطلت ببلوزة كاب وجيبة باللون الأبيض وأسفلهما مايوه، وكانت تجلس على حمام السباحة، واختارت أن تكون بدون مكياج وشعرها منسدلاً على كتفيها.

ونشرت فيديو وهي تقبل زوجها مرتدية بلوزة باللون الأصفر من الدانتيل.

وتتميز قصتها برقبة ومكشوفة من الخلف ونسقت معها شورت جينز قصير، واختارت أن تكون بدون مكياج وأن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

وارتدت أيضا مايوة بنقشة التايجر من داخل حمام السباحة، لتنهي بتلك الإطلالة جولتهما في المالديف واستكمال شهر العسل في دبي.