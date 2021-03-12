بفستان قصير.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلادها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

تألقت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة بالكشمير في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شاركت متابعيها بفيديو مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادها في موقع تصوير أحد أعمالها.

وظهرت "هيفاء" في االفيديو وهي ترتدي فستان قصير من الجلد باللون الكشمير، بكم واحد، مزين بكرانيش ملتفه على خصرها، منتعلة حذاء عالي أسود اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر المموج على ظهرها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا من درجات النيود.

وكانت اختفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الأربعاء 10 مارس، بعيد ميلادها.