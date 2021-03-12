محافظ شمال سيناء يكرم أعضاء قافلة الهلال الأحمر ويشيد بجهودها

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أعضاء قافلة الهلال الأحمر اليوم الجمعة بمقر ديوان المحافظة.

وأكد المحافظ، أن القافلة الطبية جاءت ضمن مبادرة الهلال الأحمر المصري بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتوفير الرعاية الصحة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشاد المحافظ، خلال استقباله لأعضاء القافلة فى نهاية عملهم اليوم، بالقافلة التي ضمت مختلف التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبي على المواطنين من أهالي مركز ومدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة لها، إلى جانب حي الكرامة بالعريش.

وأشاد المحافظ بجهود جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس لمشاركتهم بأساتذة في القافلة إلى جانب عدد من المتطوعين.

وفي نهاية اللقاء كرم اللواء "شوشة"، أعضاء القافلة ومنحهم شهادات تقدير.