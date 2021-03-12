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مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بوسط سيناء

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مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بوسط سيناء مصرع 2 وإصابة 4 في انقلاب سيارة بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

06:01 م الجمعة 12 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة نويبع بشبه جزيرة سيناء، ونقل إسعاف السويس المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين إلى مشرحة المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من المارة بالطريق الأوسط بانقلاب سيارة ربع نقل في الاتجاه المؤدي إلى نويبع قبل محطة تموين الوقود.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بتوجيه 6 سيارات لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن المصابين في الحادث هم سلمى سليم عودة 46 عامًا، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد سرحان عبد الكريم 28 عامًا مصاب بكسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات وسحجات بالجسم، والطفل أيمن نور سلامة 6 أعوام مصاب بجرح قطعي بالرأس، وجميعهم مقيمين بمحافظة شمال سيناء.

وأسفر الحادث عن وفاة سامية سرحان عبدالكريم 40 عامًا، والطفلة أنوار نور سلامة 4 أعوام.

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