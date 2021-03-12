لأول مرة.. محطة تحلية متنقلة في دهب بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جاري تجهيز وإعداد وحدة محطة تحلية متنقلة، عبارة عن كونتير تحلية نقالي بطاقة 500 متر مكعب يومي لخدمة المواطنين بمدينة دهب.

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه لأول مرة يجري إقامة محطات التحلية المتنقلة بجنوب سيناء، والهدف منها دعم وتوصيل المياه للقرى والوديان والتجمعات البدوية في الجبال.

وأشارت إلى أنه يوجد بمدينة دهب محطة تحلية مياه بمنطقة العصلة تعمل بطاقة 10 ألف متر مكعب يومي، وجاري إنشاء محطة جديدة بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، ومخطط أن تحقق المحطتان الاكتفاء الذاتي للمدينة من مياه الشرب.

وأكدت أن محافظة جنوب سيناء تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بكافة المدن على أن يجري ضخ المياه على مدار 24 ساعة للوحدات السكنية، من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية، وتوجد 6 محطات تعمل بكامل طاقتها بينهم 2 بمدينة شرم الشيخ، ومحطة بمدينة طور سيناء، ومحطة بمدينة دهب، ومحطة بمدينة طابا.