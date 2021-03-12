تحقيقات النيابة في حريق العبور: صاحب المصنع لم يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق مصنع الملابس العبور الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 أعوام، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات.

وتبين خلال التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالًا من صاحب المصنع، ولا يزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامة تحصر الخسائر بالمصنع.

فيما تعرف الأهالي على 9 جثث من المتوفين فى الحريق، وجرى تسليمهم لذويهم بعد استخراج تصريح الدفن وجاري التعرف على 11 جثة أخرى من خلال عرضها على الأهالي.

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