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صور.. إطلالة جريئة لـ هنا شيحة بفستان أسود مفتوح

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صور.. إطلالة جريئة لـ هنا شيحة بفستان أسود مفتوح صور.. إطلالة جريئة لـ هنا شيحة بفستان أسود مفتوح

مصراوي Masrawy

05:06 م الجمعة 12 مارس 2021

كتبت نور جمال

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بإطلالة جريئة أظهرت جمالها، وذلك من خلال ما نشرته على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام".

وظهرت "هنا شيحة" بفستان جريء على شكل بالطو باللون اﻷسود، مزود بأكمام بها فتحات كبيرة.

وتميزت قصته بفتحتين من عند الساق وسبعة من عند الصدر وبه جيوب، ونسقت معه بوت طويل باللون الأسود، وأسفله شراب شفاف ومعه كلاتش في يدها باللون الذهبي.

واعتمدت إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية سوداء وحلق كبير، واخترات مكياجاً قوياً وروج باللون اﻷحمر الناري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "شيحا" هو مسلسل "شاهد عيان" وكانت تشارك بطولته مع النجم حسن الرداد.

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