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سمية الخشاب تتألق بالزي العربي في جلسة تصوير جديدة

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سمية الخشاب تتألق بالزي العربي في جلسة تصوير جديدة سمية الخشاب تتألق بالزي العربي في جلسة تصوير جديدة

مصراوي Masrawy

05:02 م الجمعة 12 مارس 2021

كتبت نور جمال

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابتها الخاصة على"فيسبوك" و"إنستجرام".

وظهرت النجمة سمية الخشاب بالزي العربي الأصيل على الرمال في الصحراء، ما أظهر جمالها، إذ ارتدت فستانا واسعا بمزيج من الألوان اﻷسود والفضي واﻷبيض.

وتميزت قصته بوشاح طويل من الزراعين وبه حزام من عند الخصر ما أظهر رشاقتها.

ونسقت معه إكسسورات عربية مكونة من كِردان ضخم في الرقبة، ووضعت على وجهها ماسك باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قويا، وروج باللون النيود، وركزت على رسمة العيون حتى تكون بارزة، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن الفنانة "الخشاب" تحضر لمسلسل موسى الذي تشارك بطولته مع النجم "محمد رمضان" ومجموعة من الفنانين وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن والمفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.

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