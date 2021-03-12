داخل "إسطبل خيول".. ريا أبي راشد تتألق بفستان مبهج

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور جمال:

شاركت الفنانة ريا أبي راشد، متابعيها بإطلالة مبهجة وحيوية، بصورة نشرتها على حسابتها الشخصية بـ"إنستجرام"، و"فيسبوك"

وظهرت ريا في إسطبل خيول، مرتدية بلوزة وجيبًا باللون البيج، مزودة بإكمام طويلة واسعة، وتميزت قصتها بوجود حزام على منطقة الخصر، ما أظهر رشاقتها وجمالها، وكان الجيب واسعًا وبه مزيج من اﻷلوان الدافئة.

ونسقت مع الإطلالة، صندلًا باللون الجملي وبه سيور وإكسسوارات، مكونة من سلسلة رقيقة وحلق، واعتمدت مكياجًا هادئًا وروجًا باللون البينك الفاتح، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلة على كتفيها.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".