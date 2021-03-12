محافظ الفيوم لـ"مصراوي": "تجديد الكتاب الدوري.. وتطبيق العقوبات على المخالف"

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن المقاهي والكافيهات وقاعات الأفراح والأسواق تعمل كما هي ولم يصدر قرار بإغلاقها بشكل نهائى حتى لا تتأثر اقتصاديات المواطنين.

وأوضح أنه صدر قرار بتجديد الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء والخاص باتخاذ الإجراءات الأحترازية، وأن القرار سينفذ على المنشآت التجارية والترفيهية التي تخالف الإجراءات الاحترازية.

وطالب كافة أجهزة المحافظة بمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.

وقال إن هناك حملات مكثفة من أجهزة المحافظة، لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية المقاهي والكافيهات والأسواق وكافة المصالح الحكومية