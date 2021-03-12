أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ أسوان يستعرض تقرير أعمال مبادرة حياة كريمة

Print
صور.. محافظ أسوان يستعرض تقرير أعمال مبادرة حياة كريمة صور.. محافظ أسوان يستعرض تقرير أعمال مبادرة حياة كريمة

مصراوي Masrawy

04:00 م الجمعة 12 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

عرضت لجنة حياة كريمة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقريراً بنتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لقرى العون الغذائي على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، لتفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح " حياة كريمة " والتي يجرى تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية.

شمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحي الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر انتهاء العمل فيها إبريل القادم، بجانب إنشاء 3 غرف لمولدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية، فيما جرى الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير، كما يجري تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة وبشاير الخير، فيما يجري العمل في رفع كفاءة وتطوير مدرستي كلابشة وبشاير الخير الإبتدائية.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي داخل قرى العون الغذائي، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بإجمالي 30 مشروع داخل 11 قرية .

فيما جارى العمل في تنفيذ 53 مشروع داخل قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

موضحاً أنه في الوقت نفسه جرى بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصري، والتي تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي داخل مركز كوم أمبو وإدفو حيث تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات ، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية