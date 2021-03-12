صور.. محافظ أسوان يستعرض تقرير أعمال مبادرة حياة كريمة

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

عرضت لجنة حياة كريمة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقريراً بنتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لقرى العون الغذائي على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان، لتفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " والتي يجرى تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية.

شمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحي الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر انتهاء العمل فيها إبريل القادم، بجانب إنشاء 3 غرف لمولدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية، فيما جرى الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير، كما يجري تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة وبشاير الخير، فيما يجري العمل في رفع كفاءة وتطوير مدرستي كلابشة وبشاير الخير الإبتدائية.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي داخل قرى العون الغذائي، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بإجمالي 30 مشروع داخل 11 قرية .

فيما جارى العمل في تنفيذ 53 مشروع داخل قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

موضحاً أنه في الوقت نفسه جرى بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصري، والتي تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي داخل مركز كوم أمبو وإدفو حيث تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات ، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى .