محافظ الوادي الجديد يوجه بالتنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بضرورة التكاتف والتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنسيق وتوحيد الجهود لتطوير المركز وذلك على هامش افتتاح مسجد الحصري بالفرافرة حيث التقى بالمواطنين عقب الانتهاء من أداء الصلاة، وناقش معهم عدد من المطالب والمشكلات.

ووجه الزملوط، بتخصيص أراضي للجمعيات الراغبة في إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء في التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمدرسين الراغبين في الإقامة بالمركز طبقاً للشروط الموضوعة لتحقيق استقرارهم الأسري.

وكلف الزملوط، بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقي طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيراً وتخفيفاَ عليهم.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.