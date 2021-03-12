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فحص 1300 حالة خلال قافلة طبية في دمياط

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فحص 1300 حالة خلال قافلة طبية في دمياط فحص 1300 حالة خلال قافلة طبية في دمياط

مصراوي Masrawy

03:12 م الجمعة 12 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٣٥٣ شخصا، ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية العطوي، التابعة لمركز فارسكور، على مدار يومي الخميس والجمعة.

بينت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ٣٠ مريضا إلى المستشفيات و٨ حالات للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء ٤٠٠ تحليل معملي.

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