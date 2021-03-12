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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلقت قافلة طبية مجانية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا لمكافحة العمى"، وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت القافلة بمركز شباب قرية أم خلف جنوب بورسعيد، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي للمؤسسة القائمة على المبادرة، إلى أن المبادرة بدأت بداية من الأول من يناير عام 2018 ومتواصلة طوال 3 سنوات بكل قرى مصر الأكثر احتياجًا خاصة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأكد على أنه يشارك بالمبادرة كبار الأساتذة المتخصصين، وأن الكشف والعلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان، لافتًا أنه جرى منذ انطلاق المبادرة الكشف على أكثر من 500 ألف مواطن في 23 محافظة، وإجراء عمليات جراحية لـ35 ألف مواطن، و600 عملية قرانية، وأنه تجرى العمليات بعد أسبوع من الكشف للتأكد من أحقية المواطن للكشف بعد إجراء بحث اجتماعي وميداني، ثم يجرى نقل المريض بالمجان بسيارة خاصة من مكان إقامته إلى المستشفى بالقاهرة.