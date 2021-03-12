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.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "عينيك في عينينا" ببورسعيد

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فيديو.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "عينيك في عينينا" ببورسعيد .. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "عينيك في عينينا" ببورسعيد

مصراوي Masrawy

02:56 م الجمعة 12 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلقت قافلة طبية مجانية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة "عنيك في عنينا لمكافحة العمى"، وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت القافلة بمركز شباب قرية أم خلف جنوب بورسعيد، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي للمؤسسة القائمة على المبادرة، إلى أن المبادرة بدأت بداية من الأول من يناير عام 2018 ومتواصلة طوال 3 سنوات بكل قرى الأكثر احتياجًا خاصة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح .

وأكد على أنه يشارك بالمبادرة كبار الأساتذة المتخصصين، وأن الكشف والعلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان، لافتًا أنه جرى منذ انطلاق المبادرة الكشف على أكثر من 500 ألف مواطن في 23 محافظة، وإجراء عمليات جراحية لـ35 ألف مواطن، و600 عملية قرانية، وأنه تجرى العمليات بعد أسبوع من الكشف للتأكد من أحقية المواطن للكشف بعد إجراء بحث اجتماعي وميداني، ثم يجرى نقل المريض بالمجان بسيارة خاصة من مكان إقامته إلى المستشفى بالقاهرة.

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