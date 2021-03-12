بالجهود الذاتية.. افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية دنشال، بمركز دمنهور والمقام على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجدين آخرين بمركز كفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و300 ألف جنيه وهما: مسجد الرحمن بقرية كوم أشو المقام بالجهود الذاتية على مساحة 561 متر بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، ومسجد هدى الإسلام بقرية أبو النوم المقام بالجهود الذاتية على مساحة 400 متر بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

وأشار آمنة، إلى أنه خلال عام واحد افتتح 168 مسجدًا تجاوزت تكلفتها 250 مليون جنيهًا ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13 ألفًا 850 مسجدًا.