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بعضوين ذكريين ودون فتحة شرج.. تفاصيل جراحة نادرة لطفل في أسيوط -

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بعضوين ذكريين ودون فتحة شرج.. تفاصيل جراحة نادرة لطفل في أسيوط -فيديو بعضوين ذكريين ودون فتحة شرج.. تفاصيل جراحة نادرة لطفل في أسيوط -

مصراوي Masrawy

02:49 م الجمعة 12 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، من إجراء جراحة معقدة لطفل مولود بعضوين ذكريين دون فتحة شرج، إذ تُعد الحالة رقم 40 عالميًا من حالات العيوب الخلقية النادرة الحدوث.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، والدكتور عماد حماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور المعتز أحمد الطيب، رئيس قسم جراحة الأطفال.

وقال الدكتور طارق صبره، مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال ورئيس الفريق الجراحي، إن الحالة لطفل يبلغ من العمر 8 شهور وفوجئوا عقب ولادة الطفل بوجود ذلك العيب الخلقي، وبالفحص المبدئي له تبين أنه بعضوين ذكريين و2 مجرى بولية ودون فتحة شرج.

وأوضح أنه جرى عمل أشعة مقطعية ورنين وتلفزيونية للطفل، تبين وجود 2 مثانة بولية و2 قولون، وتقرر إجراء عملية جراحية استغرقت 8 ساعات جرى خلالها عمل فتحة برازية وفتح الاثنين القولون على بعض وعمل مثانة بولية واحدة واستئصال عضو ذكري من الاثنين".

وأضاف أن الطفل في حالة صحية جيدة ويزن 9 كيلوجرامات؛ مشيرًا إلى أن الفريق الطبي ضم الدكتور طارق صبره، مدرس جراحة الأطفال، والدكتور محمد عبد القادر عثمان، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور أحمد ماهر، مدرس مساعد جراحة الأطفال والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة.

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