بعد استغاثة الفتيات.. تفاصيل منع زواج 6 قاصرات في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية بمركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج برئاسة شريف السيد حسين بالتنسيق مع لجنة الرصد المجتمعية، إتمام زواج 6 فتيات قاصرات بقرية الفراسية.

من جانبه قال علي صديق، مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي بالفراسية وعضو لجنة الرصد المجتمعية، اليوم الجمعة، إن فريق الرصد بالجمعية رصد خلال الشهرين الماضيين محاولة إتمام زواج 6 فتيات قاصرات قبل بلوغهن السن القانوني، مضيفًا أن فريق الرصد بالجمعية تلقى استغاثات ومناشدات من بعض الفتيات اللاتي جرى إيقاف زواجهن بسرعة التدخل لإنقاذهن وحمايتهن من الزواج المبكر، ورغبتهن في إتمام تعليمهن.

وأوضح "صديق" أن الفتيات اللاتي جرى إيقاف زواجهن جميعهن في التعليم وتتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وأن غالبية أولياء أمورهن يعملن ما بين مزارعين وعمال يومية.

وأشار مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي بالفراسية وعضو لجنة الرصد المجتمعية إلى أنه جرى توجيه النصح والإرشاد لأولياء أمور الفتيات بعدم إتمام زواج بناتهن إلا بعد بلوغ السن القانونية.

وأكد "صديق" أنه جرى استدعاء أولياء أمور الفتيات من قِبل النيابة العامة، وأخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليهم بعدم إتمام زواجهن إلا بعد بلوغهن السن القانونية "18 عامًا"، وذلك بمعرفة "هاني عبدالحليم" مقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز ساقلته.