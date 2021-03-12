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تفوح منها روائح كريهة.. ضبط 70 طن أعلاف دواجن في الإسكندرية

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تفوح منها روائح كريهة.. ضبط 70 طن أعلاف دواجن في الإسكندرية تفوح منها روائح كريهة.. ضبط 70 طن أعلاف دواجن في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:42 م الجمعة 12 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية في الإسكندرية 70 طن أعلاف أسماك ودواجن غير صالحة للاستخدام، وتفوح منها روائح كريهة، بحوزة تاجر داخل قطعة أرض بمنطقة العامرية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية تفيد مزاولة تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، نشاطا غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وتبين من التحريات تجميع المذكور مخلفات كُسب فول الصويا غير الصالحة للاستخدام، وذلك داخل قطعة أرض ملكه بجوار محل إقامته بدائرة القسم غير مستوفاة للاشتراطات الصحية والبيئية ودون ترخيص.

أكدت التحريات قيام المذكور بإعادة غربلة وتعبئة كسب فول الصويا داخل عبوات دون بيانات تجارية وبيعها كأعلاف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات، وتعبئة ناتج الغربلة والعوادم لبيعها كسماد عضوي غير مطابق للمواصفات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته 70 طن من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للاستخدام.

وتضمنت المضبوطات 34 طن كُسب فول صويا "علف أسماك ودواجن" غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل عبوات بدون بيانات تجارية ينبعث منها روائح كريهة وحشرات حية وميتة وأتربة و36 طن سماد عضوي "ناتج الغربلة" غير مطابق للمواصفات القياسية يحتوى على شوائب وأتربة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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