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افتتاح منفذ بيع منتجات مبادرة "ست الدار" في دمياط

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افتتاح منفذ بيع منتجات مبادرة "ست الدار" في دمياط افتتاح منفذ بيع منتجات مبادرة "ست الدار" في دمياط

مصراوي Masrawy

02:29 م الجمعة 12 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح المجلس القومي للمرأة بدمياط، منفذا لبيع منتجات السيدات المنضمات لمبادرة "ست الدار" بعد انطلاقها في الأسابيع الأخيرة، ومشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات "safe city" الذي يجري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وذلك بمنطقة المثلث بمدينة عزبة البرج.

ويضم المنفذ، الذي يستمر لمدة ١٢ يومًا، منتجات خشبية وحلويات وملابس وفوانيس رمضان مصنوعة من الخرز، وهدايا بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم، وإكسسوارات وتابلوهات.

ويُعد المنفذ نافذة تسويقية جديدة لمنتجات السيدات، لتحقيق خطة الأجهزة المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا وخلق منظومة تضامنية متكاملة.

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