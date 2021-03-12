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بدء صرف التعويضات لضحايا حريق مصنع الملابس في العبور

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بدء صرف التعويضات لضحايا حريق مصنع الملابس في العبور بدء صرف التعويضات لضحايا حريق مصنع الملابس في العبور

مصراوي Masrawy

02:21 م الجمعة 12 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد مستشفى السلام التخصصي بالقاهرة، اليوم الجمعة، قيام لجنتي الإغاثة بالعبور ومديرية التضامن، بدء صرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع الملابس المحترق بالعبور، والذى أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسهيل كافة الإجراءات.

كان مستشفى السلام استقبل ظهر أمس 31 حالة من مصابي ووفيات حريق مصنع الملابس المحترق بالعبور بينهم 12 جثة مجهولة الهوية.

وقال مجدى حسن وكيل وزارة التضامن، إن فرق الإغاثة بالمديرية بإشراف أشرف عفيفي مدير الإغاثة ونجاة الشوربجي أخصائية وفريق العبور، أنهى أعمال الحصر لكافة المصابين وعدد من المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم، وفقا للقرار رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة صرف التعويضات.

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