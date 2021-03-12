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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، عن تعافي أكبر معمرة في مصر كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجرى حجزها في عزل حميات نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وأضاف تاوضروس أن المعمرة تُدعى "سكينة. س.ع"، تبلغ من العمر 106 أعوام، ومقيمة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، تم حجزها في عزل مستشفى حميات نجع حمادي يوم 4 مارس الجاري.

وأشار وكيل وزارة الصحة في قنا، أن المعمرة ظلت تحت رعاية ومتابعة الفريق الطبي بتقديم العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة لفيروس كورونا حتى تعافت وتقرر خروجها من العزل وهي بصحة جيدة.