"رجلها مقطوعة بمشرط".. تفاصيل جديدة في اعتداء أب على رضيعته حتى الموت بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة أميرة البرجيسي، الطبيبة بمستشفى كفر سعد المركزي، تعليقا على حالة الرضيعة التي اعتدى عليها والدها بالضرب حتى الموت، إنها تلقت إخطارا بالحالة في السابعة من صباح الخميس، واعتقدت أنه من الضروري اصطحاب طبيب أطفال للكشف على المجني عليها.

أضافت الطبيبة، في تصريح لها، "نزلت شفتها كسور في كل جسمها، رجلين وإيدين وممكن ضلوع، ايديها ورجلها متقطعة بسكينة أو مشرط، مضروبة على دماغها".

وبينت الطبيبة أن الرضيعة التي يبلغ عمرها شهرين، كانت تحتضر وجرى وضعها تحت جهاز التنفس الصناعي، واستطردت: "الكل واقف، الكل بيجري الكل بيجهز، ماتت، طيب ليه . طيب مين هيحاسبه. طيب ذنبها ايه؟".

واستقبل مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين، تدعى "ع.ر"، تعاني من حالة إعياء شديدة، فضلا عن وجود جروح في مناطق مختلفة من جسدها، وحاول الأطباء إسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى المستشفى، وكشفت التحريات الأولية عن أن والد الرضيعة ويدعى "ر.أ"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم في المركز، وراء ارتكاب واقعة الاعتداء على المجني عليها.

وبينت التحريات أن المتهم سبق حبسه، في وقائع متعلقة بتعاطي المواد المخدرة، وأنه كان في حالة غير طبيعية عندما تعدى على الرضيعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.