إنقاذ 5 طلاب انقلبت بهم سيارة في "رشاح فرسيس" ببنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنقذت العناية الإلهية 5 طلاب من الموت المحقق، بعدما انقلبت بهم سيارة ملاكي في أحد الرشاحات بإحدى قرى مركز بنها، وانتقلت قوات الإنقاذ لموقع الحادث، وجرى انتشال السيارة وإنقاذ ركابها وإسعافهم.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 طلاب في رشاح قرية فرسيس دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ، وتبين أن السيارة ملاكي مستأجرة من أحد معارض السيارات ببنها، وأثناء سيرها يستقلها "ع.س.س" طالب جامعي يرافقه 4 من زملائه، اختلت عجلة القيادة في يده، وانقلبت في رشاح قرية فرسيس، وجرى إنقاذهم وإسعافهم، ورفع السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.