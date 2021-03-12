بعد مصرع 20 شخصًا.. ضبط صاحب مصنع "حريق العبور" والتعرف على 9 جثث من الضحايا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحب مصنع موقع حريق العبور، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في العبور، بتهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.

تعرف الأهالي على 9 جثث من ضحايا الحريق، وجرى تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن، فيما يجري التعرف على 11 جثة آخرين يجري عرضهم على الأهالي في محاولة للتعرف عليهم.

وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمباني المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

ووجه المحافظ مجدى حسين، وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية من ضحايا حريق مصنع العبور.

فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابي الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لا يزال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.

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