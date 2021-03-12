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مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم :

شنت الإدارة الصحية بمدينة بئر العبد، حملة لمراقبة الأسواق والمعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

أسفرت الحملة الصحية عن إعدام 35 كجم منتجات لحوم وأغذية منتهية الصلاحية وتحرير 6 محاضر جنح صحية للقرار 96 و97 الخاص بقانون الأغذية.

كما جرى تحرير خطابات غلق إداري لمجلس المدينة لبعض المحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وسحب 27 عينة مختلفة وتشميعها بالشمع الأحمر وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة.

وشهدت الحملة التنبيه على جميع المتداولين للأغذية وتثقيفهم صحياً بطرق رفع كفاءة المكان وكيفية التعامل مع المادة الغذائية وتطهير خزانات المياه وعدم السماح بترك كابلات الكهرباء أو الأدوات عرضة لإحداث مخاطر على المتداول أو على المادة الغذائية وضرورة كتابة تاريخ التعبئة على أطباق الجبن واللانشون وحفظها داخل ثلاجات العرض وعدم عرض المواد الغذائية خارج المحل وتعريضها للأتربة أو الشمس المباشرة واستخراج شهادات صحية لجميع المتداولين للأغذية استعدادا لشهر رمضان المبارك.