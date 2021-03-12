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"بدأت في الظهور".. خبير زواحف يحذر من انتشار الثعابين في البحيرة - صور

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"بدأت في الظهور".. خبير زواحف يحذر من انتشار الثعابين في البحيرة - صور "بدأت في الظهور".. خبير زواحف يحذر من انتشار الثعابين في البحيرة - صور

مصراوي Masrawy

01:45 م الجمعة 12 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

منذ 3 أعوام شهد عدد من مراكز محافظة البحيرة ظهور وانتشار كثيف للثعابين، صاحبها هجمات شرسة على المواطنين، ورغم تراجع تلك الهجمات على مدار العامين الماضيين، إلا أنه لوحظ منذ الشهر الماضي ظهور الثعابين في توقيت مبكر عن المعتاد، وسط مخاوف من تكرار ما حدث في صيف 2018.

يفسر أحمد الدكروني - خبير زواحف الأمر قائلًا: "نشاط الكوبرا هذا العام بدأ مبكرا وسوف يزداد خلال الأيام القادمة بسبب خروجها من البيات الشتوى والاستعداد لموسم تزاوج الكوبرا".

وأوضح الدكروني لمصراوي:"فى هذا الوقت تكون الثعابين نهمة جدًا للأكل وتحاول أن تخزن أكبر كمية من تعوض بها صيامها خلال فصل الشتاء وأيضًا لأنها سوف تصوم ثانية خلال فترة حمل البيض التي قد تصل إلى شهرين".

وقال الدكروني إن التوقيت الطبيعي لخروج الثعابين من البيات الشتوي، كان غالبًا بنهاية شهر مارس، ولكن هذا العام وفي ظل الارتفاع المبكر لدرجات الحرارة، رصدنا ظهورها منذ شهر فبراير

وحذر الدكروني المواطنين وطالبهم بأخذ الحيطة والتحرك بحذر بالقرب من الجسور وضفاف الترع، حيث تتواجد الثعابين وتستلقي أسفل أشعة الشمس الدافئة للتشمس وهضم وجباتها، لذلك يجب اختيار الأماكن المكشوفة للمرور والبعد عن المناطق المليئة بالحشائش والبوص.

كما حذر المزارعين وخاصة من يزرعون القمح، من تواجد الثعابين بالحقول سعيًا وراء فرائسها الطبيعية من الفئران، التي تنتشر خلال فترة ضم المحصول، ونبه إلى أن أكوام القش، والفضلات الزراعية مكان ملائم لاختباء الثعابين أسفلها لذلك، وأوصى بالانتباه عند الاقتراب منها، وضرورة استخدام عصا أو أي أداة أخرى مناسبة قبل الإمساك بها أو تقليبها، لتفادي التعرض للدغات مفاجئة حال وجود أفاعي أسفلها.

وأوصى خبير الزواحف كل من يقطن في منزل قريب من الأراضي الزراعية بتنظيف ماحول المنزل من أي مهملات أو مخلفات، قد تشكل مأوى مناسب للثعابين.

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