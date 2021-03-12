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تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا .. تشييع جثمان الحاجة زينب في الدقهلية - صور

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تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر.. تشييع جثمان الحاجة زينب في الدقهلية - صور تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا .. تشييع جثمان الحاجة زينب في الدقهلية - صور

مصراوي Masrawy

01:37 م الجمعة 12 مارس 2021

الدقهلية-رامي محمود:

شيع الأهالي، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" وذلك في مسقط رأسها بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتوفيت "الحاجة زينب" صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ98 عامًا، وهي من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا عام ٢٠١٤ واستقبلها الرئيس عبدالفتاح .

كانت الحاجة زينب تعاني من ضعف الإبصار "كفيفة" وأعلنت عن تبرعها بقرطها الذهبي مساهمة في بناء مصر الجديدة ودعما للرئيس، واستقبلها "السيسى" وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.

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