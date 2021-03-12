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مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

شيع الأهالي، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" وذلك في مسقط رأسها بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتوفيت "الحاجة زينب" صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ98 عامًا، وهي من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر عام ٢٠١٤ واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت الحاجة زينب تعاني من ضعف الإبصار "كفيفة" وأعلنت عن تبرعها بقرطها الذهبي مساهمة في بناء مصر الجديدة ودعما للرئيس، واستقبلها "السيسى" وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.