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التحفظ على 7 آلاف رغيف خبز مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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التحفظ على 7 آلاف رغيف خبز مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية التحفظ على 7 آلاف رغيف خبز مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:35 م الجمعة 12 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت إدارة تموين صان الحجر بالشرقية، برئاسة محمد عبدالله، مدير الإدارة، وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة بالشرقية، من إحباط محاولة تهريب 70 آلاف رغيف خبز مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

جرى ضبط السيارة رقم 9465 "ر د ط"، يقودها "ص.ا.ع"؛ مُحمل عليها 7 آلاف رغيف خبز بلدي وآلي، تبين غرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بقرية "الهيطة" التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وجرى التحفظ على الخبز وتسليمه لأحد المخابز لإعادة توزيعه على المواطنين بالسعر المُدعم بالبطاقات التموينية، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 142 جُنح أمن دولة طوارئ صان الحجر لسنة 2021.

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