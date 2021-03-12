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تطعيم 452 مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الشرقية

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تطعيم 452 مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الشرقية تطعيم 452 مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:14 م الجمعة 12 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تابع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، بمكتب صحة ثان الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تطعيم 452 مواطنًا بالجرعة الأولى من اللقاح، ذلك منذ بدء التطعيم يوم الخميس الأول من شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى 2168 من الكوادر الكبية، سبق تطعيمهم في المستشفيات وأقسام العزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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