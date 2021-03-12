شارك في التصويب.. وزير الرياضة يتفقد ميدان الرماية المطور في أرمنت بالأقصر - صور

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الأقصر- محمد محروس:

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، النادي الرياضي الاجتماعي للعاملين بمصنع السكر بأرمنت بمحافظة الأقصر برفقة نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري.

وتفقد وزير الرياضة ميدان الرماية المطور بالنادي بحضور اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، وشارك الوزير ومرافقوه في الرماية على عدد من الأهداف باستخدام بندقية ضغط هواء والمسدس.

وقام الوزير بتفقد ملعب كرة القدم القانوني بالنادى، والتعرف على إمكانيات النادي الإنشائية وأبرز ما يقدمه من خدمات لأعضائه.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي أعمال التطوير التي تم الانتهاء من تطويرها بمركز شباب الرزيقات قبلي والتي تمثلت في مبنى إداري مطور يتضمن مجموعة من القاعات وصالات الأنشطة والمكاتب الإدارية.

وأعلن الوزير عن إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الرزيقات قبلي ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كان وزير الشباب والرياضة، ساعة مبكرة من صباح اليوم تفقد مركز شباب الرواجح، ووجه بإعداد دراسة متكاملة تتضمن الاحتياجات التي يتطلبها المركز من أعمال تطوير إنشائية، والمشروعات المقترح إقامتها به تمهيداً للبدء في تنفيذها.